У Раді пропонують внести зміни до закону «Про освіту»

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону «Про освіту» щодо виконання резолюції ПАРЄ про забезпечення прав корінних народів, національних меншин України на навчання рідною мовою.

Автором законопроекту №7259 є народний депутат із групи «Відрождення» Валерій Писаренко.

Наразі тексту документа на сайті парламенту немає.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні.

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії. Висновки комісії очікуються у грудні.

Парламентська асамблея Ради Європи 12 жовтня схвалила резолюцію, у якій, серед іншого, просить владу України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою.