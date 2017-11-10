Суд у Росії залишив українця Сущенка під вартою – адвокат

Суд у столиці Росії Москві відхилив апеляцію адвоката на продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.

Як повідомляє захисник Марк Фейгін у Twitter, Сущенка залишили під вартою до 30 листопада.

Минулого місяця адвокат повідомляв, що слідство у справі Сущенка завершене. За інформацією Фейгіна, на початку наступного року справа надійде у Московський міський суд. Зважаючи на те, що справа має гриф «державної таємниці», судові засідання проходитимуть у закритому режимі.

Кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка Федеральна служба безпеки Росії затримала 30 вересня минулого року в Москві, куди він приїхав у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.