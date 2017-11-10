МЗС України: Росія має звільнити кримського активіста Балуха

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити утримуваного під вартою в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха.

«Вимагаємо від окупанта звільнення Володимира Балуха і припинення судового фарсу», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

10 листопада в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді проходить засідання у справі українського активіста Балуха. Під час процесу йому стало зле, Балухові викликали «швидку допомогу» і відвезли до лікарні.

Засідання суду перенесли на 16 листопада.

Згідно з висновком лікаря, у Балуха гострі болі, остеохондроз поперекової частини, брати участь в судовому засіданні він не може і потребує амбулаторного лікуванні. Лікар заявляє, що Балух може утримуватися в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомила адвокат Ольга Дінзе, захист має намір звернутися з клопотанням до суду про зміну Балух запобіжного заходу на менш суворий, не пов’язаний триманням під вартою.

Напередодні активістові продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

У серпні суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе активіст, вони виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.