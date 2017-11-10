МОН: у Києві покажуть короткометражки про дослідження в Антарктиці

У Києві покажуть науково-популярні короткометражки про дослідження в Антарктиці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, 14 листопада глядачам покажуть три науково-популярних фільми, присвячених дослідженням Україною і Францією крижаного континенту.

У міністерстві зазначають, що після перегляду глядачі зможуть поспілкуватися з вченими-учасниками антарктичної експедиції з обох країн, авторами фільмів, а також долучитися до дискусії «Розширюючи франко-українські наукові горизонти в Антарктиці».

Показ відбудеться у приміщенні Французького інституту в Україні, початок о 19:00.

У квітні цього року 22-га антарктична експедиція вирушила на станцію «Академік Вернадський». 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери вирушили на експедицію до Антарктики, вони замінять попередню команду, яка провела там цілий рік.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто – обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу та коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиці. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.