У Києві обіцяють боротися з графіті, що рекламують наркотики

У комунальному підприємстві «Київблагоустрій» почали роботу із усунення графіті з рекламою наркотиків та контактами дилерів на стінах будівель столиці, повідомив у Facebook виконувач обов’язків директора підприємства Андрій Андрєєв.

« І до речі, нам у нагоді – Правила благоустрою, де є розділ про догляд за зовнішнім виглядом будинків. Наші інспектори розпочали хвилю попереджень балансоутримувачів територій та будинків із вимогою негайно зафарбовувати зіпсовані аерозолю фасади будівель», – зазначив він.

Як повідомляло Радіо Свобода, наприкінці жовтня поліція влаштувала облаву на нічний клуб Jugendhub, у результаті якої затримали 17 осіб, вилучивши у них «речовини, схожі на наркотичні».

Зараз публічні місця в Києві та багатьох інших містах Україні засмічені посиланнями на соціальні мережі. Ці лінки зазвичай є контактами осіб, що поширюють заборонені препарати.