Таджицький опозиціонер заявив про напад на нього

Лідер опозиційної Соціально-демократичної партії Таджикистану Рахматілло Зоїров заявив про напад на нього.

14 листопада він розповів Радіо Свобода, що увечері 9 листопада під час прогулянки з собакою в Душанбе до нього підійшли чоловік і жінка. Зі слів Зоїрова, вони почали його ображати, називаючи «зрадником».

Політик зазначив, що під час словесної перепалки до нього підійшов ззаду чоловік і вдарив шматком заліза. Він додав, що намагався прикрити голову правою рукою, унаслідок чого отримав травму.

За словами Зоїрова, він бачив поблизу кількох поліцейських, але вони не втрутилися в ситуацію. Політик розповів, що повідомив правоохоронцям про напад через годину й закликав їх знайти нападників, однак відповіді не отримав.

У поліції Радіо Свобода повідомили, що не відреагували на інцидент, оскільки не отримали скаргу в письмовому вигляді.

Зоїров є адвокатом за фахом, працює в Казахстані та періодично приїздить до Таджикистану, де не може знайти роботу протягом багатьох років.

Хоча його партія офіційно зареєстрована в Таджикистані, вона ніколи не була представлена в парламенті.

Західні держави та правозахисні організації неодноразово звинувачували владу Таджикистану під керівництвом президента Емомалі Рахмона в намаганні придушити інакомислення й обмежити основні свободи в країні.