У Харкові суд продовжив домашній арешт екс-мера Слов’янська Штепи до 13 січня

Ленінський районний суд Харкова продовжив колишньому меру Слов’янська Донецької області Нелі Штепі цілодобовий домашній арешт до 13 січня 2018 року включно.

Штепу зобов’язали носити електронний браслет, також їй заборонили без дозволу залишати постійне місце проживання в Слов’янську.

7 листопада головуючий суддя у справі Штепі Віктор Вікторов вийшов у декретну відпустку. Сьогодні, 15 листопада, Сергій Скляренко, який почав розгляд справи замість Вікторова, заявив самовідвід, посилаючись на порушення порядку призначення. Колегія суддів не задовольнила самовідвід.

Після цього адвокат Штепи Олександр Шадрін заявив Скляренку відвід, висловивши сумнів в його неупередженості. Цей відвід також не задовольнили.

Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

20 вересня 2017 року Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з обов’язком носити електронний засіб контролю.