Україна в Мінську висунула низку вимог – Оліфер

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську знову наполягала на виконанні російською стороною і підконтрольними їй сепаратистами цілої низки питань, повідомила Дарина Оліфер, речниця представника України у групі, колишнього президента Леоніда Кучми.

Як написала вона у фейсбуці, на порядку денному політичної робочої підгрупи українська сторона ставить питання: скасування указу президента Росії про визнання документів, виданих незаконними органами на окупованих територіях; повернення без будь-яких умов незаконно захопленої української державної та приватної власності на окупованій території; відмови від рубльової зони на непідконтрольній Україні частині Донбасу і встановлення псевдокордону з нею. «Також ми наполягаємо на створенні спеціальної робочої підгрупи з повернення під контроль України неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону», – додала вона.

Українська сторона наполягає на наданні Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні повного доступу до всієї окупованої території, включно з непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. «Також ми вимагаємо якнайшвидше розблокувати роботу КПВВ «Золоте», запуск якого був узгоджений лідерами країн «нормандської четвірки» понад рік тому. Задля врегулювання обох зазначених питань Росія як сторона конфлікту і як підписант мінських угод повинна забезпечити відповідний вплив на ОРДЛО», – написала Оліфер.

Також, повідомила вона, в рамках роботи ТКГ українська сторона засудила заяву ватажка підтримуваного Росією незаконного сепаратистського збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, яка ставить під сумнів відновлення суверенітету України на території ОРДЛО. «Такі заяви суперечать мінським домовленостям і гальмують мирний процес», – наголосила речниця. Днями Плотницький заявив, що захоплені його угрупованням території мають «увійти до складу Росії», реагуючи на констатацію одного з його підлеглих, що ці території мають знову інтегруватися у складі України.

Крім того, наголосила Дарина Оліфер, українська сторона зацікавлена у продовженні конструктивної роботи Тристоронньої контактної групи у форматі, встановленому «нормандською четвіркою», а саме: Україна – ОБСЄ – Росія. Росія, а слідом за нею і контрольовані нею бойовики твердять, ніби сторонами мирного процесу є Київ і самі бойовики, а Москва, мовляв, ні до чого і бере участь у мирному процесі лише як «гарант» і відтак не має в ньому ніяких власних зобов’язань, які мусить виконувати. Такі твердження відкидають і Київ, і його західні союзники у протистоянні російській агресії.

15 листопада в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи і її робочих підгруп. Наступне засідання має відбутися 29 листопада.