Рада не змогла позбавити депутатських повноважень Константіновського і Бабак

Верховна Рада України не змогла достроково припинити депутатські повноваження позафракційного В’ячеслава Константіновського та члена фракції партії «Самопоміч» Альони Бабак.

Припинення повноважень Константіновського спочатку підтримали 174 народні депутати, а після того, як голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив питання на повторне голосування – 183.

Скасування мандата народного депутата Бабак парламент також розглядав двічі. Спочатку рішення підтримав 141 депутат, пізніше – 151.

Парубій заявив, що має намір повторно розглянути питання про позбавлення Бабак і Константіновського депутатських мандатів пізніше сьогодні, 16 листопада, під час вечірнього засідання Верховної Ради.

Бабак обрана до парламенту під №8 списку партії «Самопоміч». У політичній силі 11 березня повідомляли, що Бабак вирішила скласти свої депутатські повноваження у зв’язку з сімейними обставинами.

Константіновського обрали до Верховної Ради у 220 окрузі (Київ). Спочатку він входив до фракції партії «Народний фронт», однак у червні 2015 року вийшов з її складу. 13 липня 2017-го Константіновський повідомив, що написав заяву про відмову від мандата. Тоді він пояснював своє рішення тим, що «справжнім політиком так і не став».