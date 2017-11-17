Геращенко закрила засідання Ради, наступне заплановане на 5 грудня

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту, наступне заплановане на 5 грудня.

Відповідно до календарного плану Ради, з 20 до 24 листопада запланована робота народних депутатів у комітетах, комісіях і фракціях, з 27 листопада до 1 грудня – робота з виборцями. 4 грудня мають відбудеться погоджувальна рада.

Сьогодні, 17 листопада, у Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Також парламентарі розглянули два депутатські запити до президента України: Юрія Павленка з фракції партії «Опозиційний блок» стосовно накопичення негативних тенденцій в сфері усиновлення та розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також позафракційної Вікторії Пташник про зволікання з підписанням законопроекту щодо корпоративних договорів (№4470), який Верховна Рада схвалила 23 березня 2017 року. Парламент не підтримав запити Павленка й Пташник.