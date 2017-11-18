Росія знову наклала вето на нову спробу продовжити слідство про хімічну зброю в Сирії

Росія в Раді безпеки ООН удруге за два дні скористалася з права вето, щоб заблокувати нову спробу продовжити мандат розслідування про використання хімічної зброї в Сирії.

Цю компромісну пропозицію, продовжити цей мандат хоч на один місяць, щоб за цей час провести нові дискусії про його продовження на довший термін, висунула Японія після того, як Росія так само заветувала 16 листопада попередній проект резолюції з цього приводу, який подали США.

Іще напередодні цього голосування в Раді безпеки Москва давала знати раніше 17 листопада, що заблокує пропозицію, заявивши, що продовження мандату на місяць «не має сенсу».

Таким чином, мандат так званого Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо хімічних атак у Сирії збіг 17 листопада, і цей орган не зможе продовжити розслідування щодо призвідників хімічних атак у Сирії.

Після згаданого попереднього вето Росії 16 листопада на голосування винесли і її проект із цього приводу, але він не пройшов: його підтримали лише чотири з 15 членів Ради безпеки, включно з самою Росією, сім були проти і ще чотири утрималися.

Російський проект, конкурентний до американського, пропонував продовжити цей мандат лише на шість місяців. До того ж він містив критику роботи місії і сумніви в її висновках і пропонував вимагати змін у цій роботі, зокрема, обов’язкового внесення до звітів тверджень уряду Сирії.

Американський проект, який заветувала Росія, навпаки, містив схвальну оцінку роботи розслідування і пропонував продовжити його мандат іще на два роки.

Таким чином, Росія заветувала вже 11 проектів резолюцій, що стосувалися Сирії, від початку війни в цій країні 2011 року.

Напередодні Росія відкинула заклики США й інших країн не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.

24 жовтня Росія вже блокувала в Раді безпеки ООН первісний проект резолюції про продовження мандата місії ООН і Організації за заборону хімічної зброї. США тоді у відповідь звинуватили Москву в підриві роботи місії і неповазі до загибелі людей.

А 26 жовтня Спільний механізм оприлюднив свій черговий звіт, який, зокрема, склав вину на владу Сирії за газову атаку у квітні цього року в утримуваному тоді повстанцями місті Хан-Шейхуні, внаслідок якої загинули не менш ніж 87 мирних мешканців, серед них принаймні 30 дітей і багато жінок, і ще сотні потерпіли. У звіті наведені численні докази того, що отруйний газ зарин, використаний для нападу, походив із високоякісних сирійських урядових запасів, а не був саморобним продуктом повстанців, чи що кратер від вибуху боєприпасу могла спричинити тільки авіабомба, а не підрив якогось пристрою на землі. Розслідування також виключило версію про влучення урядової авіації Сирії в хімічну зброю самих повстанців: будівля, яку Москва й Дамаск називали «складом» чи «заводом» такої зброї, була насправді медпунктом.

Росія, що є союзником владного режиму Сирії, різко розкритикувала цей звіт і намагалася поставити під сумнів його докази; на Заході, навпаки, високо оцінили роботу авторів звіту.

Раніше Організація за заборону хімічної зброї провела і своє окреме розслідування, яке теж виявило свідчення, що напад у Хан-Шейхуні вчинили з застосуванням зарину сирійські урядові сили.

І влада Сирії, і її союзник Росія, попри всі докази, продовжують заперечувати ці висновки, як і попередні звинувачення режиму в Дамаску в застосуванні хімічної зброї.

У попередніх розслідуваннях Спільного механізму вже було доведено принаймні три випадки застосування зарину сирійськими урядовими військами у 2014–2015 роках, а також застосування гірчичного газу (іприту) екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Спільний механізм розслідування був створений Радою безпеки ООН 2015 року, 2016-го його діяльність продовжили ще на рік.

Тим часом іще з 2011 року діє ще один схожий механізм – Комісія ООН для розслідувань щодо Сирії. Як мовилося у звіті цієї комісії на початку вересня, вже 14-му від початку її роботи, зокрема, інцидент у Хан-Шейхуні є одним із найпереконливіших за доказами використання хімічної зброї військами сирійського режиму.

Загалом у цьому звіті нараховано 33 випадки застосування в Сирії хімічної зброї, починаючи від 2011 року, і 27 із цих нападів, за даними розслідування, здійснили саме сирійські урядові війська.