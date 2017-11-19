У Києві відбувся марш проти трансфобії

У Києві відбулася акція на підтримку трансгендерних людей, кілька десятків учасників якої пройшли маршем від Софійської площі до Золотих воріт. Громадська організація «Інсайт», яка займалась організацією ходи проти трансфобії, повідомила, що у ній взяло участь близько 30 людей.

Водночас, як зазначає «Громадське», паралельно відбувався контрмітинг, у якому взяли участь близько 15 противників маршу.

20 листопада відзначають Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей, які постраждали на ґрунті ненависті. За підрахунками організації Transgender Europe, цього року зафіксовано 325 повідомлень про убивства трансгендерних і гендерно різноманітних людей.

Даних щодо вчинення таких злочинів в Україні немає. Водночас, за словами організаторів, трансгендерні люди стикаються в Україні з дискримінацією, зокрема, їм відомі випадки, коли представникам цієї соціальної групи відмовляли у працевлаштуванні та медичній допомозі.