Американський серійний убивця Чарльз Менсон помер у віці 83 років у лікарні округу Керн штату Каліфорнія, повідомили в Департаменті виправних установ і реабілітації Каліфорнії.

У департаменті зазначили, що смерть Менсона настала з «природних причин».

Менсона називають одним із найвідоміших злочинців ХХ століття. За даними слідства, у серпні 1969 році у Лос-Анджелеса, де проживало переважно білошкіре населення, його послідовники вбили сімох осіб, включно з дружиною режисера Романа Поланскі акторкою Шарон Тейт. На той час вона була на дев’ятому місяці вагітності. Тейт і кількох її друзів знайшли мертвими в помешканні акторки.

Слідчі вважають, що метою вбивств було спричинення расової війни.

Менсона разом з чотирма його молодими послідовниками засудили до довічного ув’язнення в 1971 році.