Саміт «Східного партнерства» не відкриє Україні перспективи членства – європейський дипломат

У підсумковій заяві саміту «Східного партнерства», який відбудеться цього тижня в Брюсселі, не буде пункту про надання перспективи можливого членства країнам-сусідам (Україні, Грузії чи Молдові) в Євросоюзі, підтвердив чільний представник дипломатичних кіл ЄС.

«На минулому Ризькому саміті ми визнали факт, що ці країни мають європейське покликання і що ми вітаємо їхній європейський вибір. І наша позиція залишається такою ж», – повідомив європейський дипломат, що побажав залишитися неназваним.

Він додав що це, тим часом, надає цим державам можливість зближення із ЄС, зокрема, долучатися до європейського внутрішнього ринку.

Поміж країнами-членами ЄС щодо можливості надання перспективи членства «східним партнерам» немає консенсусу, але визнання того, що ці держави мають саме європейське покликання, «залишає на майбутнє відкритими й інші можливості», пояснив представник європейської дипломатії.

5-й саміт «Східного партнерства» відбудеться 21 листопада в Брюсселі. У зустрічах на високому рівні візьмуть участь понад 20 лідерів держав ЄС (решта країн будуть представлені заступниками чи міністрами закордонних справ) і шести країн-учасниць ініціативи, включно із президентом України Петром Порошенком.

Білорусь замість президента Олександр Лукашенка, якого європейці вперше після зняття санкцій запросили до Брюсселя особисто, представлятиме міністр закордонних справ Володимир Макей.

Як пояснюють представники європейських установ, проведення саміту в Брюсселі – це сигнал відданості всіх країн ЄС ідеї просування ініціативи «Східного партнерства», а не лише держав східної та центральної частини співдружності, які досі організовували подібні саміти в своїх столицях.