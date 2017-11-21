СБУ: з України видворять чергового російського «пропагандиста»

Служба безпеки України вирішила примусово повернути до Росії журналіста Ігоря Петрашевича, повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

У Службі безпеки заявили, що громадянина Росії видворять з України 21 листопада 2017 року із забороною в’їзду до країни терміном на три роки.

За інформацією СБУ, Петрашевич працював в Україні на російські ЗМІ, зокрема на «Федеральное агентство новостей» і портал «Русская весна».

«На замовлення редакцій росіянин готував упереджені матеріали про ситуацію в нашій державі, які активно тиражувалися у ЗМІ країни-агресора. Пропагандист у своїх інформаціях свідомо й безпідставно підривав авторитет органів державної влади в Україні, спотворював історичні факти становлення і розвитку українського народу та дискредитував Україну на міжнародній арені», – заявили в СБУ.

Останнім часом із України видворили низку переважно російських журналістів за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.