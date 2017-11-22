СБУ розробила порядок організації гастролей артистів із Росії

Служба безпеки України розробила порядок для організаторів гастролей за участю громадян Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

У спецслужбі заявили, що порядок розробили, згідно із законом «Про гастрольні заходи в Україні» щодо особливостей організації й проведення гастрольних заходів за участі громадян держави-агресора».

СБУ назвало цей документ «важливим кроком у протидії російській гібридній війні в інформаційній сфері та забезпеченні національної безпеки України».

«При підготовці запиту на адресу СБУ для отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у гастрольному заході обов’язковою при заповнені є інформація про: організатора гастрольного заходу, дата, час, місце проведення і назва гастрольного заходу, П.І.Б., дата народження, сценічний псевдонім громадян (-ина,-ки) країни-агресора, які плануються до участі у гастрольному заході, їх (її, його) належність до творчих колективів й інша інформація, яка характеризує їх (її, його) творчу діяльність», – йдеться в повідомленні.

Запит необхідно надсилати на електронну адресу або поштою до СБУ.

СБУ протягом десяти днів з моменту отримання запиту розглядає і надає організатору відповідь про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі в гастролях.

7 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії. Документ, серед іншого, передбачає, що організатор гастролей у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі в гастролях.

Відповідно до підписаного закону, СБУ протягом 10 днів після одержання запиту розглядає його та надає відповідь.

За інформацією Держприкордонслужби України станом на липень цього року, близько 70 артистів стали нев’їзними в Україну через підтримку окупації української території або відвідування цих регіонів в обхід офіційних прикордонних пунктів.

Ухвалення закону у Міністерстві закордонних справ Росії назвали запровадженням «режиму тотальної цензури».