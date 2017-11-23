Уряд збільшив чисельність призовників на осінь 2017 року на дві тисячі

Кабінет міністрів України збільшив на дві тисячі чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних сил восени 2017 року, йдеться в розпорядженні уряду від 22 листопада.

«Це рішення надасть можливість підвищити обороноздатність держави щодо забезпечення належної охорони та оборони арсеналів, баз, складів Збройних сил, на яких зберігаються вибухонебезпечні засоби», – пояснили в Кабінеті міністрів.

Згідно з розпорядженням, загалом чисельність громадян України, які тепер підлягають призову на строкову військову службу в жовтні й листопаді 2017 року, складає 12 460 людей.

Осіння призовна кампанія 2017 року триває з 2 жовтня до 30 листопада.