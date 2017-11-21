МЗС України знову вимагає від Росії скасувати призов у Криму

Міністерство закордонних справ України знову вимагає від Росії скасувати рішення про призов на військову службу на окупованій території Криму та міста Севастополь, йдеться в заяві МЗС України.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і в місті Севастополь», – заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС України вимагають від Росії «усунути всі спричинені призовом наслідки», «забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта», а також виконати резолюції Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 27 березня 2014 року про «Територіальну цілісність України» і від 19 грудня 2016 року про «Ситуацію з правами людини у Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна)».

У Міністерстві оборони Росії заявляли, що восени 2017 року планують призвати на військову службу близько двох тисяч громадян з анексованого Криму. 16 листопада у відомстві зазначили, що понад 800 жителів Криму вже направили до місць проходження військової служби.

Після анексії Криму російська влада четвертий рік поспіль продовжує набір кримчан до лав своєї армії. Пропагандою служби в Збройних силах Росії супроводжуються багато масових заходів на півострові. Кримчан на вулицях запрошують на службу до російської армії всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН, які це забороняють. МЗС України щоразу протестувало проти призову кримчан у російську армію.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».