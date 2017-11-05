Під час рейду у Львові примусових затримань не було, вручили повістки про призов – військові

Під час рейду біля нічних клубів у Львові ніяких примусових затримань не було, а громадянам, які ухиляються від призову, вручили повістки представники військкомату, повідомив заступник начальника управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович.

Як сказав він в інтерв’ю телеканалові «112 Україна», за його даними, у Львові Національна поліція проводила рейд для перевірки документів у рамках операції «Мігрант», і саме під час цього рейду працівники військового комісаріату вручили повістки громадянам, які ухилялися від військової служби.

Натомість у патрульній поліції і військовому комісаріаті Львівщини 4 листопада підтвердили Радіо Свобода проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox у Львові, але відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились.

У прес-службі патрульної поліції Львова повідомили Радіо Свобода, що їхні патрульні були присутні під час подій біля «Парадоксу», і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

А офіцер групи роботи з громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк сказав Радіо Свобода: «Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти».

Раніше 4 листопада в Національній поліції України заперечили, що в перебігу перевірок документів у нічних клубах ідеться про «примусову мобілізацію». «Нерозумні військкоми пишуть, начебто з допомогою поліції проводять набір до армії, – написав у фейсбуці голова Нацполіції Сергій Князєв і назвав такі повідомлення нісенітницею і «ворожою провокацією», що «спрямована на дискредитацію дій поліції і всієї правоохоронної системи».

«Нами розпочато низку спецоперацій. У Києві поліція переведена на посилений режим несення служби. Нам є чим зайнятися. А в агресора, схоже, паніка і бракує фантазії вигадувати нові нісенітниці, що вони вдалися до старих методів. Таке ми проходили у 2014 році. Зберігайте спокій і любіть Україну», – написав Князєв.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, за повідомленнями, заявив, що військові і поліція повинні зробити публічними рейди з метою виявляти молодиків, які ухиляються від військової служби, максимально їх висвітлювати і залучити до у часті в цих рейдах журналістів. Він наголосив, що не бачить порушень у діях військових і поліцейських під час того рейду.

Раніше місцеві видання написали з посиланням на очевидців інциденту про блокування військовими і поліцією клубу Paradox у Львові в ніч на 4 листопада.

Схожий рейд відбувся в ніч на 28 жовтня в Києві, тоді групу молодиків доставили до військкомату, невдовзі всіх відпустили. Тоді уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляла, зо має намір звернутися до прокуратури через затримання в нічному клубі в Києві. Але у військкоматі Києва наголосили на законності дій правоохоронців під час нічного рейду і вказали на взаємодію з органами Нацполіції «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».

Згідно з президентським указом, нинішній призов на строкову військову службу громадян України здійснюється в жовтні – листопаді 2017 року.