Голова Львівської ОДА закликав до публічних акцій проти тих, хто ухиляється від призову

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що військові і поліція повинні зробити публічними рейди з метою виявляти молодиків, які ухиляються від військової служби, максимально їх висвітлювати і залучити до у часті в цих рейдах журналістів, повідомляє місцеве видання «Варіанти».

За цим повідомленням, Синютка в ефірі телеканалу «Львів-ТБ» заявив 4 листопада, що йому не подобається слово «облава», яке використали деякі користувачі соцмереж та видання для опису такого рейду попередньої ночі в одному з нічних клубів Львова.

Голова Львівської ОДА наголосив, що не бачить порушень у діях військових і поліцейських під час того рейду, і висловив переконання, що в нічних клубах сидять переважно «мажори», які не вчаться і не виключено, що ухиляються від виконання свого патріотичного та конституційного обов’язку захищати Батьківщину.

«Необхідно спочатку виконати свій обов’язок і пройти службу в армії, а вже потім розважатись у клубах», – наводить видання слова Олега Синютки.

Раніше 4 листопада в Національній поліції України заперечили, що в перебігу перевірок документів у нічних клубах ідеться про «примусову мобілізацію». «Нерозумні військкоми пишуть, начебто з допомогою поліції проводять набір до армії, – написав у фейсбуці голова Нацполіції Сергій Князєв і назвав такі повідомлення нісенітницею і «ворожою провокацією», що «спрямована на дискредитацію дій поліції і всієї правоохоронної системи».

«Нами розпочато низку спецоперацій. У Києві поліція переведена на посилений режим несення служби. Нам є чим зайнятися. А в агресора, схоже, паніка і бракує фантазії вигадувати нові нісенітниці, що вони вдалися до старих методів. Таке ми проходили у 2014 році. Зберігайте спокій і любіть Україну», – написав Князєв.

Військові, зі свого боку, заявили, що організатори таких рейдів маніпулюють обов’язками Збройних сил України, і зокрема військового комісаріату, нібито це вони проводять якісь облави. «Ні, військкомати жодних перевірок чи облав не проводять: вони не мають таких повноважень – перевіряти документи на вулиці. Це повноваження Нацполіції», – заявив виданню «Українська правда» прес-офіцер управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович.

Він додав, що відповідальність за призов громадян на військову службу покладається на місцеві органи влади, і не виключив, що проведення таких рейдів є ініціативою місцевого врядування.

Тим часом у військовому комісаріаті і патрульній поліції Львівщини підтвердили Радіо Свобода проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox у Львові, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились.

«Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти», – сказав Радіо Свобода офіцер групи роботи з громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк.

А у прес-службі патрульної поліції Львова повідомили Радіо Свобода, що їхні патрульні були присутні під час подій біля «Парадоксу», і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

Раніше місцеве видання Zaxid.net написало з посиланням на очевидців інциденту про блокування військовими і поліцією клубу Paradox у Львові.

Схожий рейд відбувся в ніч на 28 жовтня в Києві, тоді групу молодиків доставили до військкомату, невдовзі всіх відпустили. Тоді уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляла, зо має намір звернутися до прокуратури через затримання в нічному клубі в Києві. Але у військкоматі Києва наголосили на законності дій правоохоронців під час нічного рейду і вказали на взаємодію з органами Нацполіції «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».

Згідно з президентським указом, нинішній призов на строкову військову службу громадян України здійснюється в жовтні – листопаді 2017 року.