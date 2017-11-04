Біля нічного клубу у Львові нікого не затримали – військкомат

У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили Радіо Свобода проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились.

«Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти», – сказав Радіо Свобода офіцер групи з роботи із громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк.

Тим часом, у прес-службі патрульної поліції Льовова повідомили Радіо Свобода, що їхні патрульні були присутні під час подій біля «Парадоксу», і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

Раніше місцеве видання Zaxid.net написало із посиланням на очевидців інциденту про блокування військовими і поліцією клубу Paradox у Львові.

У ніч на 28 жовтня в Києві співробітники Нацполіції влаштували обшук у нічному клубі, в результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків, які «ухилялися від призову», доставили до військкомату.

Ввечері 29 жовтня один із адвокатів затриманих Роман Стойчев у коментарі Радіо Свобода повідомив, що всіх затриманих у ніч на суботу в клубі Jugendhub відпустили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має намір звернутися до прокуратури через затримання у нічному клубі Jugendhub у Києві в ніч на 28 жовтня.

Водночас у військкоматі Києва наголошують на законності дій правоохоронців під час нічного рейду у клубі Jugendhub і вказують на взаємодію з органами Нацполіції «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється в жовтні – листопаді 2017 року. Кабмін постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні – листопаді, становить 10 460 осіб.