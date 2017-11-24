Упродовж дня бойовики 7 разів порушили перемир’я на Донбасі – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години п’ятниці 7 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, під обстріли бойовиків потрапили позиції ЗСУ біля Луганського, Новолуганського, Гнутова, Верхньоторецького, Мар’їнки та Кам’янки.

Згідно з повідомленням, бойовики під час збройних атак використовувати озброєння БМП, гранатомети, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та легке піхотне озброєння.

Повідомляється, що в районі Мар’їнки позиції ЗСУ обстрілював снайпер. За даними штабу, українська сторона двічі відповідала на провокації бойовиків вогнем.

Інформації про те, чи постраждали військові ЗСУ упродовж дня через обстріли бойовиків наразі немає.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що бойовики минулої доби 7 разів порушили режим тиші, п’ять українських військових загинули і четверо були поранені.

В угрупованні «ЛНР» нарахували 6 обстрілів з боку ЗСУ за минулу добу. В угрупованні «ДНР» заявили, що українська сторона у п’ятницю вдень обстріляла місто Докучаєвськ, а всього за минулу добу було 25 обстрілів.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.