Папа римський їде до М’янми і Бангладеш на тлі кризи з рохінджа

Папа римський Франциск 26 листопада починає шестиденну поїздку до М’янми (відомої раніше як Бірма) і Бангладеш. Візит відбуватиметься на тлі кризи, пов’язаної з мусульманами-рохінджа, які з серпня почали виїжджати із М’янми після спалаху насильства у штаті Рокхайн.

Понтифік має зустрітися із командувачем армії М’янми генералом Мін Аун Глаїнгом і цивільним лідером країни, нобелівською лауреаткою Аун Сан Су Чжі. Як очікують, під час цих зустрічей він говоритиме про ситуацію з рохінджа.

Папа римський перебуватиме у М’янмі до 30 листопада, а потім до 2 грудня відвідуватиме Бангладеш, переважно мусульманську країну. Зокрема, 1 грудня він має взяти участь у міжрелігійній зустрічі у Дацці, на якій будуть присутні і лідери рохінджа. Проте поки що невідомо, чи матиме папа Франциск окремі зустрічі з представниками етнічної групи. Його поїздка була запланована до того, як спалахнула криза з рохінджа.

За останні три місяці зі штату Рокхайн у М’янмі до Бангладеш втекли понад 620 тисяч мусульман-рохінджа. США і ООН у зв’язку з ситуацією заявили про «етнічні чистки».

Представники мусульманської меншини рохінджа почали втікати з М’янми 25 серпня, коли військові влаштували розгін у Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази й поліцейські пункти, у результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, зі свого боку, повідомляла, що має «незаперечні докази» здійснення силами безпеки М’янми і самоорганізованими незаконними групами «організованої кампанії систематичних підпалів», спрямованих проти десятків сіл, де жили представники етнорелігійної мусульманської меншини рохінджа. Ця кампанія, як вважають правозахисники, має ознаки етнічної чистки.

У М’янмі проживає близько 660 тисяч католиків, що складає трохи більше ніж 1% від 53-мільйонного населення країни. Католицькі лідери заявляли, що стикаються із дискримінацією в М’янмі.