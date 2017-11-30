ГПУ: обвинувальний акт щодо 4 людей у справі про шпигунство направлений до суду

Генеральна прокуратура України затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб у справі про шпигунство, повідомили в прес-службі ГПУ.

У Генеральній прокуратурі заявили, що їх обвинувачують у «державній зраді». Серед них є громадянин Молдови. За інформацією слідства, група діяла на території Одеської області та в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за посередництва громадянина Росії.

Згідно з повідомленням, обвинувачені діяли «на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, вчиняли державну зраду у формі шпигунства – передачу та збирання з метою передачі представникам іноземної організації відомостей, що становлять державну таємницю, а також надання представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». У ГПУ не уточнили назву організації.

У прокуратурі повідомили, що обвинувачені знаходяться під вартою. Стосовно росіянина «вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності у ході спеціального досудового розслідування».

Стаття про «державну зраду», яку інкримінують громадянам, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.