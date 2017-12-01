Дядька Саакашвілі не впустили до України, бо він не пояснив мету візиту – ДПСУ

Дядька колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі не впустили в Україну, оскільки він не пояснив мету візиту, заявив Радіо Свобода помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його інформацією, громадянин Грузії прибув з Туреччини і пояснив, що слідує через Україну транзитом. Чоловік також повідомив, що хоче потрапити на територію України.

«Посвідка на проживання в Україні в нього закінчилася ще в липні 2017 року. Він не зміг пояснити причини, чому хоче перетнути кордон в Україну, з якою метою, де буде перебувати. На підставі цієї інформації йому відмовили в перетині кордону України. Ніхто нікого не затримував. Зараз громадянин сидить, чекає свого рейсу», – зазначив Слободян.

Раніше Саакашвілі написав у Facebook, що його дядька тримають в аеропорту «Бориспіль» і не пускають в Україну.

«Він живе в США, є колишнім дипломатом високого рангу, багато років очолював підрозділ ООН в Нью-Йорку, зараз у відставці і прилетів мене провідати», – пояснив Саакашвілі.

10 листопада колишній президент Грузії заявляв про затримання його 11-річного сина в аеропорту «Бориспіль». У ДПСУ, зі свого боку, стверджували, що хлопця ніхто не зустрічав, тому «були вжиті заходи у вигляді утримання до прибуття особи, що зустрічає».