Саакашвілі заявив, що йому на 3 місяці продовжили дозвіл на перебування в Україні

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі заявив, що Державна міграційна служба України на 3 місяці продовжила дозвіл на перебування в Україні.

Він опублікував у Facebook фото відповідної довідки.

При цьому Саакашвілі зазначив, що «залишається загроза», оскільки Служба безпеки України отримала дозвіл на обшук його квартири та службових приміщень у справі про державний переворот.

7 листопада Саакашвілі заявив, що отримав від ДМС документ про легальність свого перебування в Україні, чинність якого добігає кінця 1 грудня 2017 року.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень. У жовтні Апеляційний суд Львівської області залишив рішення чинним.