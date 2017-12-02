У Києві під час транспортування до СІЗО сталося травмування бізнесмена Ігоря Бойка, він у лікарні

Печерський районний суд Києва заарештував українського бізнесмена, власника Житомирської кондитерської фабрики Ігоря Бойка на 2 місяці з правом внесення застави в 48,6 мільйона гривень, захист планує оскаржувати це рішення. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Бойка.

У прес-службі також заявили, що під час транспортування Бойка з суду до СІЗО сталося побиття.

«Його посадили в автозак і сказали, що відвезуть в СІЗО. Адвокати поїхали до СІЗО, але їм повідомили, що туди його не привозили. Почали дзвонити до поліції, повідомили: що вони не знаю і не можуть зв’язатися з машиною. Адвокати близько трьох годин шукали підзахисного.. Потім в Лук’янівському СІЗО його не прийняли, оскільки його привезли з ознаками побоїв…», – повідомили в прес-службі.

Наразі він перебуває у лікарні швидкої допомоги.

У поліції Радіо Свобода повідомили, що щодо цього інциденту проводиться перевірка і підтвердили, що Бойко нині перебуває у лікарні.

«Чоловік травмувався дорогою до слідчого ізолятора. Зараз з’ясовуються всі обставини. Заяви від нього щодо цього ми не маємо зараз», – повідомили в прес-службі поліції Києва.

Щодо Ігоря Бойка проводиться досудове розслідування, його підозрюють у «заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом використання посадовою особою свого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах».