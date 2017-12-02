Українські військові викрили фальшивий лист до ОБСЄ нібито від мешканців Гладосова

Українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила, що викрила фальшивку угруповання «ДНР» у вигляді нібито листа від мешканців селища Гладосова, яке нещодавно взяли під контроль Збройні сили України, до Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Як повідомили у прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти гібридних російських сил на окупованій частині Донбасу із посиланням на інформацію УС СЦКК, засоби інформації «окремих районів Донецької області» стверджували, ніби мешканці Гладосова звернулися з відкритим листом до першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Гуґа. У тому листі, як стверджувалося, «мешканці селища» закликали представника ОБСЄ зафіксувати «факт незаконного захоплення» території і дій українських військовослужбовців, які нібито заарештували і вивезли в невідомому напрямку частину мирного населення.

«Опитування місцевих мешканців показало, що особи, які підписали це звернення, у зазначеному населеному пункті ніколи не проживали. При цьому навіть без проведення спеціалізованої графологічної експертизи видно, що підписи зроблені однією рукою», – повідомили військові.

«Дії керівництва ОРДО щодо фабрикування таких «фейкових» інформаційних повідомлень демонструють свідоме невиконання мінських домовленостей, намагання перекласти відповідальність за загострення ситуації на Збройні сили України та свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту», – мовиться в повідомленні.

Про листа до Гуґа такого змісту в незаконному сепаратистському збройному угрупованні «ДНР», що підтримується Росією і визнане терористичним в Україні, повідомили 24 листопада. За тим твердженням, Гуґ отримав цього листа попереднього дня, але не коментував його змісту.

Збройні сили України повернули під свій контроль селища Гладосове і сусіднє Травневе неподалік окупованої Горлівки, які, за мінськими домовленостями, належать до територій, підконтрольних Києву, але фактично перебували в так званій «сірій зоні», на початку 20-х чисел листопада.

Останнім часом гібридна російська пропаганда повідомляла про кілька «листів до ОБСЄ» зі скаргами на дії української влади чи військових від нібито мешканців прифронтових міст чи сіл. Зокрема, про принаймні ще один такий лист, нібито від мешканців міста Красногорівки, що поблизу Мар’їнки і окупованого Донецька, заявляли наприкінці листопада.