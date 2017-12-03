У Києві завершилася акція «народного імпічменту»

У центрі Києва завершилася акція так званого «народного імпічменту» президента України Петра Порошенка, яку влаштовував «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі і ще деякі політичні організації.

Після ходи центром міста і мітингу на Європейській площі учасники розійшлися, поліція відновила рух транспорту.

Поліція Києва повідомляла, що в перебігу акції ситуація була спокійна і контрольована. Публічну безпеку і правопорядок на центральних вулицях Києва забезпечували 1 тисячу 200 правоохоронців – працівників Нацполіції і військовослужбовців Нацгвардії.

Поліція повідомила про 2 з половиною тисячі учасників акції.

Агентства і засоби інформації переважно повідомляли про три – п’ять тисяч учасників.

У «Русі нових сил» натомість стверджували, що в акції брало участь 20 тисяч осіб.

Демонстранти вимагали ухвалити закон про імпічмент президента, а поки такого закону немає, хотіли 3 грудня оголосити «народний імпічмент», не пояснюючи, що це означає, чинному президентові Петрові Порошенку, якого вони, за своєю термінологією, називають «баригою».

«Рух нових сил» і його лідер Міхеїл Саакашвілі не раз заявляли, що їхня мета – скинути чинну українську владу.