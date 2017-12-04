Апеляційний суд відпустив екс-командира батальйону «Донбас» Виногродського під домашній арешт

Апеляційний суд Маріуполя змінив колишньому командиру батальйону «Донбас» Анатолію Виногродському із позивним «Гал» міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Згідно з рішенням суду, Виногродський повинен до 4 лютого 2018 року перебувати за місцем своєї реєстрації в Маріуполі. Його зобов’язали носити електронний браслет, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками, а також здати всі паспорти.

Колишнього командира батальйону «Донбас» звільнили з-під варти в залі суду.

Поліція затримала Виногродського, а також його побратима з батальону ОУН Леоніда Литвиненка 26 листопада. Їх підозрюють у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.

27 листопада Жовтневий районний суд Маріуполя відправив Виногродського й Литвиненка під арешт на 60 діб.

Також 26 листопада стало відомо, що ще одного колишнього бійця «Донбасу» Олександра Новікова із позивним «Хаммер» Жовтневий районний суд Маріуполя на Донеччині посадив під арешт на 60 діб без права внесення застави. Його затримали 24 листопада в Києві за підозрою у викраденні і катуванні людини.

І Литвиненко, і Виногродський, і Новіков були активними учасниками наметового містечка біля Верховної Ради України. Рух «Визволення», що називає себе одним з організаторів акції протесту, засудив затримання своїх активістів.