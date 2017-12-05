Аваков: Саакашвілі зобов’язаний підкоритися вимогам закону

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі зобов’язаний підкоритися вимогам закону й відповісти на обвинувачення, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Twitter.

«Поки не буде рішення суду – усе те, що відбувається, не знайде рішення. Саакашвілі зобов'язаний підкориться вимогам закону, пройти законну процедуру і відповісти на пред'явлені обвинувачення, а не провокувати кров і зіткнення», – написав Аваков.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.