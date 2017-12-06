22 російські спортсмени подали апеляцію на дискваліфікацію через допінг

22 російські спортсмени подали до Спортивного арбітражного суду апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати їх за порушення антитопінгових правил під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в російському Сочі, повідомили в Спортивному арбітражному суді.

«МОК установив, що спортсмени порушили антидопінгове правило під час Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році, дискваліфікував і позбавив усіх завойованих ними медалей. Також спортсменам оголосили, що вони не мають права брати участь у всіх наступних Олімпійських іграх», – нагадали в арбітражному суді.

Згідно з інформацією на сайті суду, атлети просять ухвалити рішення до початку зимової Олімпіади 2018 року.

Апеляцію до Спортивного арбітражного суду подали російські спортсмени Олександр Зубков, Дмитро Труненков, Олексій Негодайло, Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов, Ільвір Хузін, Ольга Стульнєва, Олександр Третьяков, Сергій Чудінов, Олена Нікітіна, Ольга Потилицька, Марія Орлова, Ольга Вілухіна, Яна Романова, Олександр Лєгков, Євген Бєлов, Максим Вилегжанін, Олексій Пєтухов, Юлія Іванова, Євгенія Шаповалова, Ольга Фаткуліна та Олександр Рум’янцев.

5 грудня виконком МОК відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року. МОК на підставі двох розслідувань визнав доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті. Російські спортсмени, які довели, що не застосовували допінг, зможуть змагатися під нейтральним прапором.