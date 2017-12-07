ЦВК визнала обраною і зареєструвала депутата Валерію Заружко від Радикальної партії

Центральна виборча комісія визнала обраною і зареєструвала народного депутата Валерію Заружко від Радикальної партії.

«У звʼязку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Артеменка А.В., обраного на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Радикальної Партії Олега Ляшка, Комісія визнала обраною народним депутатом України Заружко Валерію Леонідівну… включеної до виборчого списку Радикальної Партії Олега Ляшка під № 28», – повідомили у прес-службі ЦВК.

Після указу президента про припинення громадянства 16 травня Верховна Рада схвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка. Як повідомляли у Міграційній службі, причиною припинення громадянства Артеменка стало те, що він має громадянство Канади, про яке він заявляв сам.