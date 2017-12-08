У Запорізькій області звільнили вчительку, яка хворою на кір ходила на роботу

Колишня вчителька навчально-виховного комплексу «Інтелект» Кушугума Запорізької області Тетяна Бондаренко, що першою захворіла на кір у цьому навчальному закладі і стала джерелом для зараження близько 40 дітей, заявляє, що звільнилася з навчального закладу під тиском з боку працівників і керівництва закладу. Інформація про її звільнення напередодні з’явилась у пабліках населеного пункту, де стався інцидент.

«Я не сама пішла, і це було не моє бажання. І мені не страшно про це говорити через те, що якби люди просто попросили мене написати заяву і ніяк би на мене не давили, ніяких звинувачень не було, принижень, погроз не було б, то я б нікуди не зверталась, просто змовчала. Я можу сказати – це було примусово. Був зібраний не один вчитель при цьому, люди висказували свою точку зору. Люди почали переходити на особисте, мене почали принижувати. Були сказані такі слова: якби, наприклад, захворіла моя дитина, я б на тебе подала б суд, ти б була б в тюрмі, скажи «спасибі» за те, що ти просто пішла звідси, що тебе ніхто не засудив», – розповіла кореспонденту Радіо Свобода Тетяна Бондаренко.

Керівництво начального закладу обвинувачення у тиску на викладачку відкидає, заявляючи, що звільнення Тетяни Бондаренко відбулося за згодою сторін. «Вона написала заяву за згодою сторін. Це було і її також (рішення – ред.). Вона мала право не писати заяву, залишитися працювати. Ми її просили пояснити свої дії, вона їх пояснити не змогла. Силою б її ніхто не просив – просто підвищили б контроль за роботою», – розповіла директор навчально-виховного комплексу «Інтелект» Кушугума Тетяна Апостолова.

У начальному закладі закидають вчительці, що та ходила на роботу хворою, а також своєчасно не поінформувала своє керівництво про хворобу, коли їй виставили діагноз «кір».

«Ми дізналися про те, що вона захворіла на кір тільки 9 листопада. Вона 7-го числа, коли їй встановили діагноз, не повідомила навчальний заклад, нас всіх, дітей, батьків, медпрацівника про те, що офіційно поставили діагноз «кір». І ми повинні були в школі після цієї інформації проводити заходи. Найперше, що було потрібно вирішити питання по дітях, що вона навчала. Вже б 8-го вони були б дома, і ми б не мали такої картини. А 10-го захворіла перша дитина, а 13-го – восьмеро дітей вже з цього класу захворіли», – каже директор начального закладу.

Тетяна Бондаренко заявляє, що на початкових етапах хвороби не знала, що це кір. Коли їй діагностували хворобу, медпрацівники київської інфекційної лікарні, куди вона була шпиталізована під час своєї поїздки до столиці України, повідомили про її хворобу запорізьких медиків і відповідно в школі мали б знати про її діагноз.

«У мене це почалося з понеділка, і мені лишався тиждень до сесії. Я ходила на роботу, в мене була температура. У нас були такі випадки, що люди дійсно приходять на роботу з застудою. Я навіть не могла підозрювати, що в мене кір. Люди бачили, в якому я стані, ніхто не сказав йди на лікарняний. Я, звичайно, винна в тому, що це не зробила. У п’ятницю я допрацювала останній день, бо з понеділка мала бути в університеті на сесії. У мене на вихідні була запланована поїздка до Києва, я її не стала відкладати. Я поїхала до Києва. У потязі мене почало висипати. Наступного дня, коли приїхала до Києва, мені вночі стало дуже погано, мені викликали «швидку допомогу» і вже там в інфекційній повідомили, що в мене кір», – каже вчителька.

Радіо Свобода звернулася до ОДА щодо коментарів обласного профільного департаменту. У прес-службі ОДА повідомили, що офіційних скарг до обласного підрозділу освіти щодо інциденту не надходило і відповідно поки не проводиться перевірка за фактом події.

На 4 грудня у Запорізькій області було зареєстровано 153 випадки захворілих на кір, із них 40 випадків в школі «Інтелект» селища Кушугум Запорізького району.