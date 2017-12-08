НАБУ опублікувало відео та стенограму про обшуки в Мін’юсті

Національне антикорупційне бюро ввечері 8 грудня опублікувало відеоматеріали обшуку, який його співробітники провели в Міністерстві юстиції України зранку цього ж дня. Також на Facebook-сторінці НАБУ розміщена стенограма коментаря керівника підрозділу детективів антикорупційного бюро.

НАБУ наполягає, що «законність обшуку на Городецького, 13 була підтверджена сьогодні ухвалою слідчого судді Солом'янського суду Києва».

Генпрокуратура 8 грудня розпочала кримінальне провадження після надходження відповідної заяви заступника міністра юстиції. Про це вечері 8 грудня повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

У Міністерстві юстиції України заперечують твердження антикорупційного бюро про ризик знищення документів, які мали бути надані міністерством у рамках розслідування кримінального провадження детективами НАБУ.

Удень Міністерство юстиції звернулося до генпрокурора Юрія Луценка через обшуки, які зранку в будівлі відомства проводили співробітники НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро підтверджують проведення обшуків у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України і наголошують на їх законності. «Увечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», – йдеться у повідомленні.