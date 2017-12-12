Збитки від захоплення Росією підприємств у Криму складають трильйон гривень – ГПУ

У ході розслідування економічних злочинів на території анексованого Росією Криму прокуратура АРК отримала відомості про захоплення на півострові більш ніж чотирьох тисяч українських підприємств, повідомив 12 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, загальна сума збитків від цього перевищує трильйон гривень.

Як заявив генпрокурор, йдеться про насильницьку «націоналізацію» майна державних установ і підприємств приватного бізнесу на території Криму.

Генпрокуратура України провела всі необхідні процедури, щоб оголосити це майно заарештованим, зазначив Луценко.

«Будь-яка зміна його юридичного статусу буде переслідуватися відповідно до українських, а пізніше, ймовірно, і міжнародних законів», додав він.

За інформацією ГПУ, на сьогоднішній день за заявами потерпілих накладено арешт на майно в Криму на загальну суму в 1,6 мільярда гривень.

З приводу 10 фактів порушення прав власності на території Криму українська сторона направила відповідну інформацію до Міжнародного кримінального суду.

«Думаю, що це два кейси: захист прав держави, а також приватної власності на тимчасово окупованій території будуть визначальними для долі всього масиву власності на території Криму в майбутньому», – заявив Луценко.

За його словами, прокуратура активно співпрацюватиме з офісом МКС для того, щоб ця справа стала пріоритетною при розгляді ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму.

У кінці листопада в прокуратурі АРК заявили про намір ініціювати міжнародний судовий процес через незаконну російську анексію Криму за прикладом Нюрнберзького процесу.

Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі 5 грудня опублікувала щорічний звіт про результати попереднього розслідування подій в Україні в 2014 році, в якому вказала на ознаки воєнних злочинів Росії під час анексії Криму.