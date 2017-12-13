Уряд почав пошук міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС

Кабінет міністрів України офіційно розпочав процедуру відбору міжнародних партнерів для спільного управління українською газотранспортною системою. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 13 грудня, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Попередньо будуть проведені консультації з іноземними операторами газотранспортної системи, які відповідають вимогам, визначеним частиною першою статті 21 Закону України «Про ринок газу». На основі аналізу цієї інформації будуть підготовлені умови конкурсу на залучення одного або декількох партнерів ГТС до ПАТ «Магістральні газопроводи України»», – йдеться в повідомленні.

Міністерству енергетики і вугільної промисловості разом із Міністерством закордонних справ України доручили у десятиденний термін повідомити іноземним операторам газотранспортної системи про проведення таких консультацій.

Цим же рішенням уряд утворив робочу групу, яка займатиметься пошуком і відбором міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС. Головою групи призначили віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона.

Раніше Кістіон заявляв, що Кабінет міністрів для збереження транзиту російського газу через територію України після закінчення терміну контракту, що діє з «Газпромом», шукає партнера з управління українською газотранспортною системою як серед європейських, так і серед американських газових компаній.

Українська газотранспортна система експлуатується понад 40 років і є однією з найпотужніших у світі. Її пропускна здатність на вході сягає майже 288 мільярдів кубів газу на рік, на виході – 179, 143 із яких йде до Європи. До української ГТС також входять 13 підземних газосховищ (одне в анексованому Криму). Вона тісно пов’язана із системами газогонів Росії, Білорусі, Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини і Словаччини, через які інтегрована у загальноєвропейську газову мережу.