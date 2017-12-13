Справу екс-голови Донецької ОДА за підозрою в сепаратизмі закрили понад рік тому – ГПУ

Прокуратура Донецької області закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Донецької ОДА Андрія Шишацького за підозрою в сепаратизмі і сприянні створенню угруповання «ДНР» у вересні 2016 року, повідомив Радіо Свобода речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, перший слідчий відділ слідчого управління прокуратури Донецької області почав досудову перевірку в кримінальному провадженні щодо Шишацького 16 липня 2015 року.

13 грудня Лисенко повідомив, що виступи Шишацького направляли на судово-лінгвістичну експертизу, яка встановила, що в його висловлюваннях «немає закликів до зміни або повалення, у тому числі насильницьким шляхом, конституційного ладу України і порушення її територіальної цілісності».

Крім цього, за словами речника ГПУ, були допитані як свідки 42 колишні працівники Донецької ОДА, які не надали показань, які б свідчили про наявність порушень у діях Шишацького. Розглядалися також свідчення свідків-активістів, але, за даними прокуратури, органи досудового розслідування оцінили їх як такі, що переважно засновані на власних припущеннях, а не на конкретних фактах.

«Інші докази протиправної діяльності Андрія Шишацького під час досудового розслідування не встановлені, тому 23 вересня 2016 року слідчий у кримінальному провадженні ухвалив рішення про його закриття у зв’язку з відсутністю у діях Шишацького ознак складу кримінального правопорушення», – підсумував речник ГПУ.

Шишацький очолював Донецьку ОДА від липня 2011 до квітня 2014 року, коли він добровільно пішов у відставку. Шишацький заявляв, що виступає за цілісність України.