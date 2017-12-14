Путін: обмін полоненими має відбутися до кінця року

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної прес-конференції в Москві заявив, що Україна та представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» мають провести обмін полоненими до новорічних та різдвяних свят.

«Я, по-моєму, вперше розмовляв із керівниками («ДНР» та «ЛНР» – ред.). Вони погодилися (на обмін – ред.). Потім Медведчук (представник України на переговорах у Мінську – ред.) за погодженням з українською стороною привіз список. Це був український список. З ним погодилися. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це саме так, я нічого не пересмикую. Потім раптом сказали: «Ні, це недобре, ми маємо цей список змінити». І знову взяли все зупинили. Зробімо це врешті-решт, потім можна й далі піти. Треба, дійсно, хоча б напередодні Нового року, Різдва зробити цей добрий крок на зустріч людям», – сказав Путін.

12 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила про необхідність додаткової верифікації списків на обмін полоненими. Як вона зазначила, це пов’язано з тим, що деякі особи зі списків, поданих підтримуваними Росією бойовиками, «категорично не хочуть повертатися на тимчасово окуповані території».

Як повідомляли в Кремлі, президент Росії увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

8 грудня Геращенко повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Вона підтвердила, що українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.

Геращенко зазначала, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству». За словами Геращенко, протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.