Минулої доби на Донбасі двоє військових були поранені, двоє отримали «бойові травми» – штаб АТО

У зоні бойових дій на Донбасі 14 грудня двоє українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали «бойові травми», повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню, кількість обстрілів зросла з настанням темної пори доби.

Українські військові також додають, що «у більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора».

«На луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів і гранатометів неодноразово вів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трьохізбенки. З озброєння БМП противник порушував перемир’я біля Світлодарська. На донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки. Тут у першій половині дня агресор неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Увечері по наших оборонних укріпленнях у цьому районі стріляв танк. Неспокійно було поблизу Пісків, Верхньоторецького, Водяного, Лебединського і Талаківки. Підступи до цих населених пунктів окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів та легкого піхотного озброєння», – мовиться у повідомленні.



В угрупованні «ЛНР» заявили, що Збройні сили України впродовж минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики повідомляють про обстріли поблизу селища міського типу Калинове, селище Лозове, Логвинового, Калинівки, Сокольників та Веселогорівки.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Однак попереднього дня бойовики заявили, що українські військові відкривали вогонь по місту Докучаєвськ, унаслідок чого був пошкоджений житловий будинок. Згодом повідомили, що поблизу цього міста був поранений цивільний чоловік 1987 року народження.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.