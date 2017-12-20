У ЄС закликали сторони дотримуватися перемир’я на Донбасі і відновити роботу СЦКК

У Європейському союзі заявляють про різке погіршення гуманітарної й безпекової ситуації у зоні конфлікту на сході України і закликають сторони припинити обстріли. Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Коціянчич, поширеній 20 грудня.

Вона також закликала сторони дотримуватися Мінських угод і забезпечити відновлення повноцінної роботи Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі.

«Відкликання Росією свого контингенту зі Спільного центру контролю і координації також має серйозні негативні наслідки для підтримання припинення вогню і стабілізації лінії контакту. Ми очікуємо, що обидві сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб СЦКК зміг відновити свою критичну роль у вирішенні серйозних проблем із безпекою на місцях», – йдеться в заяві.

В ЄС також закликали сторони відвести важке озброєння і гарантувати безпечний і безперешкодний доступ місії спостерігачів ОБСЄ на всій території, що передбачає її мандат.

«Позиціонування збройних сил у безпосередній близькості до житлових районів і обстріли з критичної інфраструктури або у напрямку неї демонструє повну неповагу до життя людей. Життєво важлива стриманість і подальші зусилля щодо захисту водних ресурсів й енергетичної інфраструктури», – заявляє Коціанчич.

Вона також закликала Росію використати свій вплив на бойовиків. «Домовленість, досягнута на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо поновлення зобов’язань про припинення вогню у святковий період, є необхідним кроком, хоча негайне стримання залишається обов’язковим», – наголосила речниця.

За її словами, ЄС продовжує підтримувати поточні дипломатичні зусилля щодо повної реалізації Мінських угод як основи для сталого політичного вирішення конфлікту на сході України, яке поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На сьогоднішньому засіданні контактної групи в Мінську сторони домовилися про черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.