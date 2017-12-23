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23 Грудень 2017, Київ 20:24
Новини | Суспільство

У Львові встановили меморіальну дошку оунівцям Біласу та Данилишину, страченими польською владою у 1932 році

Меморіальну дошку розмістили на стіні тюрми «Бригідка»

У Львові на будівлі в’язниці, відомої як тюрма «Бригідка», у суботу відкрили меморіальну таблицю на честь бійців Організації українських націоналістів Василя Біласа і Дмитра Данилишина. Цього дня 85 років тому о 6:30 на тюремному подвір’ї було страчено засуджених оунівців на шибениці.

Згідно з актом обвинувачення, 21- річний Василь Білас і 24- річний Дмитро Данилишин пограбували пошту у Городку, а Дмитро Данилишин нібито поранив співробітника силових структур.

Ліворуч – Дмитро Данилишин, праворуч – Василь Білас
Ліворуч – Дмитро Данилишин, праворуч – Василь Білас

«Прокурор відмовився залучати до процесу 19 свідків. «Наглий суд», як його називали у польській юриспруденції, це фактично був військово-польовий трибунал, який без загальних доказів, свідчень, лави присяжних мав видати смертний вирок. Це був суд без слідства. Наперед вже знали, що чекає на Біласа і Данилишина. Це було свідоме покарання, щоб застрашити інших членів ОУН, щоб не продовжували революційну діяльність. Це не суд був, а виконання вироку. Судовий процес викликав велике зацікавлення і з боку української, і польської громадськості, і тодішньої преси. Були масові акції у Західній Україні, Варшаві, Празі. У день страти оуніців дзвонили церковні дзвони по всіх містах і селах Галичини», – розповів під час відкриття меморівльної дошки історик Микола Посівнич.

Полотно з неї зняли родичі вбитих оунівців.

Полотно з дошки знімали родичі загиблих
Полотно з дошки знімали родичі загиблих

«Мені батько розповідав про Дмитра Данилишина і Василя Біласа, що їх поляки стратили у Львові. Це був мого батька двоюрідний брат. Вони боролись проти тієї несправедливості і утисків польської влади до українців», – розповів один із них, Роман Данилишин.

Активісти кажуть, що запропонований ними напис на таблиці дещо змінила міськрада
Активісти кажуть, що запропонований ними напис на таблиці дещо змінила міськрада

Встановлення таблиці погодила робоча група, створена чиновниками Львівської міськради, але з тексту, який запропонували громадські активісти написати на дошці, вилучила слова «страчені польською окупаційною владою і це підтримав виконком міськради».

Сьогодні з нагоди 85-х роковин страти оунівців Дмитра Данилишина і Василя Біласа відбувся також молебен на Янівському цвинтарі.

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