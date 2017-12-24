США: суд у Сіетлі скасував заборону на в’їзд до США для частини біженців

Федеральний суддя в американському місті Сіетл 23 грудня скасував заборону на в’їзд деяких біженців, які мають близькі родинні відносини з резидентами США.

Суддя Джеймс Робарт висловився на підтримку організацій «Американський союз громадянських свобод» та «Єврейська родинна служба», які вважають, що політика президента Дональда Трампа не дозволила людям з деяких мусульманських країн приєднатися до родин, які живуть у Сполучених Штатах законно.

Суддя наказав федеральному уряду опрацювати заявки таких біженців, але уточнив, що це рішення застосовується лише до людей, які мають «добросовісні відносини» з особою або юридичною особою в США.

Остання за часом заборона набула чинності 24 жовтня, після того, як Трамп видав розпорядження про поновлення програми прийому біженців, але «з поліпшеними можливостями перевірки».

Рішення судді Робарта означає, що адміністрація США може проводити 90-денний аналіз безпеки, але не може взагалі припинити опрацювання заяв або прийом біженців, які мали зв’язки зі Сполученими Штатами.