Середня явка виборців об’єднаних територіальних громад чотирьох областей склала 52-59% – «Опора»

Громадянська мережа «Опора» повідомляє, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%. Про це йдеться на сайті організації.

На Волині, тим часом, за спостереженнями «Опори», зафіксували масові скарги на роботу одного з ДВК у селі Затурці: спроби голосування без паспортів, тиск на виборців, порушення процедури видачі бюлетенів та перешкоджання написанню скарги.

В Україні відбуваються вибори у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на 391 дільниці в 17 областях.

Вибори проходять в одній ОТГ у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях; у двох ОТГ – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях; у трьох ОТГ – в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській областях; у чотирьох ОТГ – в Чернівецькій і Чернігівській областях; у шести ОТГ – в Хмельницькій області; у семи ОТГ – в Миколаївській і Полтавській областях.

До складу 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад – сім міських, 19 селищних та 230 сільських. За попередніми підрахунками, участь у виборах зможуть взяти понад 356 тисяч громадян.

Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.