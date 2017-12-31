Трамп: коаліція звільнила від «ІД» майже 100 відсотків територій Сирії та Іраку

Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами звільнила від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» майже 100 відсотків територій Сирії та Іраку, заявив президент США Дональд Трамп у відеозверненні.

«Ми досягли історичних успіхів у боротьбі з ІДІЛ (раніше поширена назва угруповання «Ісламська держава» – ред.). Наразі коаліція відвоювала майже 100 відсотків територій в Іраку та Сирії, які раніше були під контролем цих терористів», – сказав Трамп.

Антитерористична коаліція на чолі з США почала операцію проти угруповання «Ісламська держава» в 2014 році. Коаліція нараховує 74 члени, включно з НАТО, Лігою арабських держав, Європейським союзом та Інтерполом.

У листопаді спеціальний представник президента США в коаліції Бретт Макгарк заявив, що з моменту її створення бойовики «Ісламської держави» втратили 95% території, яку вони раніше контролювали.

У грудні прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді повідомив, що війна його країни проти бойовиків «Ісламської держави» успішно завершена.