На суді в справі Саакашвілі в Тбілісі сторони виступили із заключним словом

У Грузії наближається до завершення заочний судовий розгляд за звинуваченням колишнього президента Міхеїла Саакашвілі у зловживанні владою та спробі приховати свідчення про вбивство грузинського банкіра Сандро Ґірґліані у 2006 році.

Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, в Тбілісі суддя Георгій Арвевадзе 3 січня після виголошення сторонами заключного слова заявив, що слухання завершене. Він оголосив перерву в судовому засіданні для ухвалення вироку.

Саакашвілі, серед іншого, звинувачується в зловживанні президентськими повноваженнями через помилування чотирьох чоловіків, засуджених у 2006 році за вбивство Ґірґліані.

Ґірґліані, який очолював зарубіжний департамент Об’єднаного грузинського банку, був виявлений мертвим у січні 2006 року поблизу Тбілісі з численними травмами. Це сталося після того, як його бачили під час сварки з високопосадовцями МВС.

Саакашвілі в цей час був президентом Грузії. Убивство Ґірґліані та небажання влади розслідувати його смерть спричинили сувору критику уряду Саакашвілі.

Саакашвілі, який нині живе в Києві, також є учасником судових процесів в Україні. Окружний адміністративний суд Києва 3 січня почав розглядати позов лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

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