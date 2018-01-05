Президент Грузії назвав вирок Саакашвілі «обурливим»

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі поширив заяву у зв’язку з вироком, ухваленим 5 січня Тбіліським міським судом щодо його попередника на посаді Міхеїла Саакашвілі. Марґвелашвілі назвав цей вирок «обурливим».

Чинний голова грузинської держави зазначає, що підставою для початку справи проти Саакашвілі стало положення про право помилування президентом, закріплене в Конституції.

«Сьогодні, коли ми спостерігаємо за розглядом такої важливого для суспільства справи, обурливо, що прокуратура як основу для переслідування використала конституційну статтю про право помилування», – заявив Марґвелашвілі.

Президент Грузії не виключає, що ухвалене судом щодо Саакашвілі рішення має на меті «ще раз обмежити конституційні права президента».

«Хочу наголосити й на тому, що за міжнародними стандартами саме початок переслідування щодо конституційної статті породжує дуже багато запитань і завдає серйозної шкоди зовнішньому політичному іміджу Грузії», – зазначив президент.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі назвав незаконним вирок суду у Тбілісі. «Судити президента за використання права на помилування, яке ніяк не обмежене, говорить про повністю політичний характер цього процесу», – написав Саакашвілі 5 січня у Facebook.

Міський суд Тбілісі 5 січня заочно засудив екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за статтею про «зловживання службовим становищем» у справі про вбивство у 2006 році співробітника «Об’єднаного банку Грузії» Сандро Ґірґвліані. Сторона захисту Саакашвілі заявляла, що справа є політичною і спрямованою проти Саакашвілі як проти одного з найбільш впливових, за їхніми словами, опозиційних політиків Грузії.

Грузія тривалий час домагається від України видачі Саакашвілі, проти якого в його рідній країні порушена низка кримінальних справ.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький у коментарі Радіо Свобода заявив, що у Міхеїла Саакашвілі на сьогодні є достатньо правових статусів для того, щоб влада України не могла його екстрадувати навіть після рішення суду в Тбілісі.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.