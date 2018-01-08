У Києві активісти блокували в’їзд до Києво-Печерської лаври

У Києві близько 30 людей, представники організації «С14», перекривали один зі в’їздів до Києво-Печерської лаври й блокували шлагбаум.
Вони тримають плакат із написом: «ФСБ, геть з Лаври», «Геть колаборантів із святині».
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло вийшов до активістів, між ним і присутніми активістами сталась словесна перепалка.
Крім того, пізніше також сталася штовханина між учасниками акції і людьми, які не поділяють поглядів активістів.
На місце інциденту прибули поліцейські, за попередніми даними, силовики нікого не затримували.
Після закінчення акції активісти заспівали гімн України і запалили фаєри.
У поліції наразі ці події не коментують.
Праворадикальна організація «С14» декларує боротьбу з «побутовим сепаратизмом» у містах за межами зони АТО, водночас представників «С14» звинувачують у сповідуванні неонацистських ідей.
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