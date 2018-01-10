Суд у Нідерландах наказав заморозити активи Ахметова

Суд у Нідерландах видав тимчасовий наказ заморозити базовані в Нідерландах активи українського бізнесмена Ріната Ахметова, пише агентство Reuters, яке має у розпорядженні текст рішення.

Наказ пов’язаний з постановою суду на Кіпрі заморозити 820 мільйонів доларів у справі «Укртелекому» і стосується зареєстрованих у Нідерландах підприємств групи Ахметова Systems Capital Management (СКМ), пише Reuters.

СКМ 9 січня заявила, що їй нічого не відомо про рішення нідерландського суду.

«Що стосується роботи активів групи СКМ, то вони продовжують працювати як завжди», – цитує Reuters заяву СКМ, поширену електронною поштою.

Reuters зазначає, що рішення суду не доступне громадськості, агентство отримало його від компанії Raga, яка позивається до СКМ.

Британське видання ділових кіл Financial Times 5 січня січня оприлюднило статтю «У Ріната Ахметова з України заморозили активів на 820 мільйонів доларів». Як повідомило видання, «Рінат Ахметов, найбагатша людина України, отримав ордер суду з Кіпру про замороження його активів на 820 мільйонів доларів у давній юридичній суперечці з суперником навколо найбільшої в його країні телекомунікаційної компанії фіксованого зв’язку».

Рішення Окружного суду Нікосії стосовно Ахметова і дев’яти інших сторін було ухвалене ще 27 грудня, а газеті, мовиться у статті, його надав позивач, компанія Raga Establishment. Її власником є Денис Горбуненко, колишній український банкір. Він домагається від Ахметова й інших виплати повної суми за продаж «Укртелекому». Компанія заявляє, що 2013 року продала «Укртелеком» Ахметову за 860 мільйонів доларів, але отримала з цієї суми тільки 100 мільйонів.

Рішення суду означає, що Ахметов та інші відповідачі вільні розпоряджатися своїми активами, але за деяких умов, головна з яких – завжди зберігати ці активи принаймні на суму у 820,5 мільйона доларів, якої домагається компанія Raga. Але, додає автор статті, наразі не ясно, який вплив може мати це рішення на права власності Ахметова на «Укртелеком».

8 січня в СКМ заявили, що оскаржили рішення суду на Кіпрі.