Кириленко: треба запровадити додатковий збір для українських гастролерів у Росії

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко пропонує запровадити кілька заходів щодо тих українських митців, які продовжують виступати в Росії. Серед таких – сплата додаткового військового збору, написав Кириленко у мережі Twitter.

«Питання здебільшого етичне, заборонити не можна. Але, якщо їдеш у РФ на гастролі, то: 1) повідомляєш; 2) потрапляєш у спецреєстр; 3) на ТБ під час виступу чи кліпу напис: «цей артист гастролює у країні-агресорі»; 4) в Україні сплачуєш додатковий військовий збір», – вказує віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення пропонує запровадити штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів в Росії. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Національної ради 11 січня 2018 року.